Костенко: от банкротства Нафтогаз спасет национальный интерес

Народный депутат Украины, член парламентского Комитета по вопросам ТЭК и ядерной безопасности, лидер Украинской народной партии (УНП) Юрий КОСТЕНКО считает, что НАК «Нафтогаз Украины» спасут от банкротства не кредиты Международного валютного фонда (МВФ), а национальный интерес в государственной политике.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УНП.

По мнению Ю.КОСТЕНКО, Верховная Рада должна срочно принять решение о перенесении таможенной границы по продаже российского газа из западной государственной границы Украины на восточную, а правительству следует немедленно привести коммунальные платежи в соответствие с ценами на газ.

По словам лидера УНП, «на восемнадцатом году независимости «Газпром» чувствует себя в Украине, как в своей вотчине, продавая ЕС газ на западной границе Украины с ЕС». В то же время, «россияне должны продавать свой газ Европе на российской территории, – на границе с суверенной Украиной».

По мнению Ю.КОСТЕНКА, параллельно с переносом «газовой» таможенной границы должны быть срочно установлены счетчики на входе в украинскую газотранспортную систему (ГТС), на ее восточной границе с Россией. По словам политика, эти шаги помогут избежать многомиллиардных потерь со стороны «Нафтогаза», которые компания испытывает в связи с отсутствием контроля за объемами газа, которые Россия поставляет через украинскую ГТС.

Ю.КОСТЕНКО отметил, что «это также уменьшит потери в связи с убыточными для Украины условиями транзита российского газа в Европу». Он напомнил, что сегодня лишь Украина несет убытки при закачивании технологического газа в подземные хранилища газа для его использования на технологические потребности зимой, а Европа и Россия получают только чистые прибыли.

В то же время, по словам политика, стоимость транзитных услуг Украины является в 3-4 раза меньше соответствующих услуг других европейских стран.

«Вторая ключевая проблема, без решения которой никогда не повысится рентабельность «Нафтогаза», – это проведение реформы ЖКХ и приведение коммунальных тарифов в соответствие с ценами на газ», – отметил Ю.КОСТЕНКО.

По его словам, «популизм правительства Юлии ТИМОШЕНКО уже довел «Нафтогаз» до банкротства». «Впереди – банкротство жилищно-коммунального хозяйства», – констатировал лидер Украинской народной партии.

«Если Украина не урегулирует эти два вопроса – перенесение таможенной границы по продаже газа к востоку, а также «коммунальную» проблему, ее ждет энергетический и финансовый коллапс», – считает Ю.КОСТЕНКО.