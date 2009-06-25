Шлапак: выбор проекта ЗФЯТ будет сделан

Окончательный выбор среди предложенных международных проектов по строительству завода по фабрикации ядерного топлива (ЗФЯТ) будет сделан исключительно на принципах конкурентности, с учетом экспертных оценок надежности всего ядерного цикла и стоимости как строительства, так и производимого топлива.

Об этом заявил первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК сегодня в ходе встречи с вице-президентом компании Westinghouse (США) Майклом КАРСТОМ, сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно сообщению, в ходе встречи украинская сторона выразила заинтересованность в последующей диверсификации поставок и создании конкурентного прозрачного рынка ядерного топлива.

А. ШЛАПАК озвучил позицию Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, который категорически настаивает на том, чтобы не допустить монополизации рынка ядерного топлива и зависимости от внешних поставщиков.

В ходе встречи украинская сторона также подтвердила, что предложенный американской компанией проект строительства ЗФЯТ рассматривается «как общий энергетический проект США-ЕС в рамках поддержания энергетической безопасности Украины, а именно – по реализации мер по диверсификации источников и путей поставок энергоносителей».

Как отмечалось в ходе встречи, принципиально важным преимуществом предложенного Westinghouse проекта является то, что по его завершении при полной загрузке производственных мощностей Украина будет иметь возможность выхода на международные рынки ядерного топлива в качестве производителя-экспортера, поскольку американская технология позволит производить ядерное топливо для разных типов реакторов.

«При успешной реализации проекта Украина смогла бы уже в 2013 году самостоятельно производить тепловыделяющие сборки для реакторов ВВЭР-1000», - отмечается в сообщении пресс-службы главы государства.

Справка УНИАН. Украина до 2014 года планирует построить собственный завод по фабрикации ТВС. По оценкам экспертов, организация собственного сборочного производства ядерного топлива обойдется Украине от 0,5 млрд. до 1 млрд. долл. США.

В настоящее время национальный оператор АЭС НАЭК «Энергоатом» ведет переговоры с российской корпорацией «ТВЭЛ» о возможности участия российской стороны в строительстве завода по фабрикации ядерного топлива. В итоговом протоколе апрельского заседания Комитета по вопросам экономического сотрудничества украинско-российской межгосударственной комиссии зафиксировано, что при условии заключения долгосрочного контракта на поставку ядерного топлива для АЭС Украины после 2010 года на 12 действующих энергоблоков АЭС, а также при условии закупки украинской стороной у России, начиная с 2011 года, всего объема услуг по обогащению урана российская сторона обеспечит свое участи в строительстве завода по фабрикации ядерного топлива в Украине по российским технологиям. При этом предполагается, что предприятие будет построено к сроку, необходимому для обеспечения первых топливных загрузок 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС, которые планируется ввести в эксплуатацию в 2015-2016 гг.

Напомним, на данный момент монопольным поставщиком ядерного топлива на украинские АЭС является российская корпорация «ТВЭЛ». В 2010 году заканчивается срок действия долгосрочного контракта на поставку ядерного топлива, заключенного между НАЭК «Энергоатом» и ОАО «ТВЭЛ».

В марте 2008 года «Энергоатом» и американская компания Westinghouse подписали контракт на поставку ядерного топлива с 2011 года.

Контракт предусматривает поставки ядерного топлива производства американской компании для реакторов ВВЭР-1000 украинских АЭС в течение 2011-2015 годов для обеспечения ежегодной плановой перезагрузки не менее трех энергоблоков.