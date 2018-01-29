Грузия полностью отказывается от российского газа

18:20, 29 января 2018
Энергетика
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на слова заместителя министра экономики Грузии Георгия Чиковани.

Согласно соглашению между "Газмпромом" и грузинским правительством, за транзит газа в Армению в прошлом году платили частично деньгами и частично сырьем. С 2018 года оплата будет производиться только деньгами.

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Ранее от транзита российского газа в Армению из Грузии причиталось 10% от общего объема транспортировки.

"Нельзя сказать, что нам не хватает денег на покупку российского газа. В любом случае, денежная награда достаточно велика", - заявил заместитель министра.

Он подчеркнул, что в настоящее время "Грузии просто не нужен российский газ, поскольку вполне хватает азербайджанского".

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Теги: #российский газ для Грузии#транзит газа через Грузию#азербайджанский газ