Грузия полностью отказывается от российского газа

Министра экономики Грузии подчеркнул, что в настоящее время "Грузии просто не нужен российский газ, поскольку вполне хватает азербайджанского".

Грузия с 2018 года отказывается от газа из России, потому что всю потребность в этом виде топлива покрывает Азербайджан.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на слова заместителя министра экономики Грузии Георгия Чиковани.

Согласно соглашению между "Газмпромом" и грузинским правительством, за транзит газа в Армению в прошлом году платили частично деньгами и частично сырьем. С 2018 года оплата будет производиться только деньгами.

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Ранее от транзита российского газа в Армению из Грузии причиталось 10% от общего объема транспортировки.

"Нельзя сказать, что нам не хватает денег на покупку российского газа. В любом случае, денежная награда достаточно велика", - заявил заместитель министра.

Он подчеркнул, что в настоящее время "Грузии просто не нужен российский газ, поскольку вполне хватает азербайджанского".