Дочка "Нафтогаза" получила лицензию на поставки электроэнергии потребителям

Соответствующее решение было единогласно поддержано членами НКРЭКУ на очередном заседании.

"Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины", которая входит в состав активов Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины", получила лицензию на право осуществлять хозяйственную деятельность по поставкам электроэнергии потребителям.

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Соответствующее решение было единогласно поддержано членами Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) на очередном заседании.

Как сообщал УНИАН, в начале июля 2017 года НКРЭКУ выдала "Газопоставляющей компании "Нафтогаз Украины" лицензию на поставки природного газа конечным потребителям.

Справка УНИАН. НАК "Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.