Мировые цены на нефть повысились

Цены на нефть на мировых рынках в четверг, 25 июня, повысились на фоне сообщений о подрыве боевиками в дельте Нигера нефтепровода Royal Dutch Shell, что усилило обеспокоенность инвесторов относительно объемов поставок из этого региона, сообщает РИА Новости cо ссылкой на агентство Рейтер.

Цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов повысилась на 1,45 доллара - до 69,78 доллара за баррель.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость августовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil повысилась на 1,56 доллара - до 70,23 доллара за баррель.