Нардеп Куприй: тендер по закупке угля для Центрэнерго полностью контролируется коррупционерами

Нардеп убежден, что шахты Львовско-Волынского бассейна искусственно ведут к упадку.

Нардеп от "УКРОПа" Виталий Куприй выразил подозрение, что тендер по закупке угля для Центрэнерго будет проведен под одного игрока – шахту Краснолиманскую, которую связывают с куратором угольной отрасли Виталием Кропачовим. По мнению нардепа, тендер на закупку угля полностью контролируется коррупционерами.

«Зная, кто такой Кропачов, я не просто официально озвучивал позицию, но и написал заявление в НАБУ относительно коррупции на государственных шахтах, которые связаны с фирмами Кропачова. Я однозначно считаю, что это коррупционеры, которые сейчас полностью контролируют систему поставки угля и приближенные к Кононенко», - заявил нардеп.

Куприй отметил, что шахты Львовско-Волынского бассейна искусственно ведут к упадку. Также он выразил сомнение, что НАБУ дадут довести это дело до логического конца.

Напомним, сегодня состоится тендер на поставку 150 тыс тонн угля для ПАО "Центрэнерго" (78% акций государства). Ряд экспертов высказывали мнение, что условия конкурса составлены под конкретного победителя.

По информации СМИ, с декабря 2017 г. основным поставщиком угля для ПАО «Центрэнерго» стала ООО «Шахта Краснолиманская».