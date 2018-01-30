Энергоэксперт назвал популизмом дискуссии политиков о тарифах

По словам эксперта, Украине крайне важно реформировать энергорынок.

Глава Всеукраинской общественной организации "Энергетическая ассоциация Украины" Василий Котко назвал откровенным популизмом дискуссии политиков и депутатов вокруг реформ на энергорынке и тарифных вопросов.

Об этом он заявил в эфире политического ток-шоу телеканала ICTV «Свобода слова», где обсуждались вопросы внедрения RAB-тарифов.

«Уровень нашей дискуссии откровенно непрофессиональный. Все участники соревновались в основном в том, чтобы понравиться публике, покритиковать все, что угодно, вместо того, чтобы обсуждать RAB-тарифы (что в них хорошо, что плохо). И основное – никто не предлагал, что необходимо сделать. А те предложения, которые тут прозвучали, они исключительно популистические».

По словам энергоэксперта, Украине крайне важно реформировать энергорынок. Это часть обязательств Украины перед международным сообществом. «Мы стали на путь реформ. Не все реформы популярны, не все реформы всем нравятся. Но необходимо быть последовательными. Только тогда мы, наконец, вылезем из этой ямы, в которой мы сейчас находимся», - отметил Василий Котко.

Напомним, 10 января было опубликовано постановление НКРЭКУ о введении RAB-тарифов для облэнерго, что будет стимулировать последних к сокращению расходов и модернизации сетей.

По словам экспертов, опыт развитых стран свидетельствует о высокой эффективности стимулирующего регулирования. Великобритании удалось вдвое сократить расходы распределительных компаний и тарифы на передачу электроэнергии за 15 лет. В Румынии изношенность активов уменьшилась с 75% до 48% в течение 2004-2011 годов. Кроме того, в развитых странах RAB-тарифы предоставляются с целью улучшения качества услуг: уменьшение количества отключений потребителей, улучшение качества электроэнергии.