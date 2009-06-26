Миллер: газовые контракты с Украиной изменению не подлежат

Газовые контракты с Украиной, на пересмотре которых настаивает президент Украины Виктор Ющенко, не подлежат изменению, заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, выступая в пятницу на годовом собрании акционеров холдинга, сообщает РИА Новости.

"Контракты должны выполняться и изменению не подлежат", - заявил он.

«Мы понимаем сегодняшние сложности украинских коллег, но контракты должны выполняться и изменению не подлежат», - заявил А.Миллер, передает корреспондент УНИАН в Москве.

Миллер напомнил, что в 2008 году со странами СНГ «Газпром» перешел на контрактные условия и ценовые механизмы, аналогичные применяемым в европейских странах.

«В частности, наши украинские партнеры заключили на этих условиях долгосрочные контракты на поставку и транзит газа на период до 2019 года», - добавил он.

Напомним, Президент Украины Виктор Ющенко неоднократно заявлял о необходимости пересмотра десятилетних газовых контрактов, подписанных "Газпромом" и "Нафтогазом" 19 января раздельно на поставку газа Украине и транзит в Европу. Контракт на транзит предусматривает сохранение в 2009 году льготной транзитной ставки 1,7 доллара за транспортировку тысячи кубометров на сто километров. С 1 января 2010 года ставка транзита станет рыночной и будет рассчитываться по общепринятой европейской формуле. В соответствии с контрактом на поставку, цена газа для Украины также рассчитывается по общепринятой европейской формуле с ежеквартальным пересчетом и рыночной станет с 2010 года, в текущем же году применяется понижающий коэффициент 0,8, то есть предоставляется скидка в 20%.

Сегодня проходит годовое собрание акционеров ОАО "Газпром". Владельцы более 81,58% размещенных голосующих акций "Газпрома" зарегистрированы для участия в собрании акционеров, кворум есть.По данным на 10.00 мск, зарегистрировались владельцы 19,311 миллиарда акций.

Уставный капитал ОАО "Газпром" составляет около 118,368 миллиарда рублей, он разделен примерно на 23,674 миллиарда обыкновенных акций номиналом 5 рублей. Более 50% акций "Газпрома" принадлежит государству.