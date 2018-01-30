Тарифы на электроэнергию для облэнерго вырастут с апреля

Например, тариф «Черкассыоблэнерго» в сфере распределения электроэнергии для потребителей первого класса напряжения с 1 апреля вырастет на 2,3% - до 66,79 грн.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла решение о повышении с 1 апреля 2018 года тарифов на электроэнергию для ряда облэнерго.

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Соответствующие постановления комиссии от 24 января опубликованы в газете «Урядовый курьер».

Так, например, тариф «Черкассыоблэнерго» в сфере распределения электроэнергии для потребителей первого класса напряжения (35 кВ и выше) с 1 апреля 2018 года вырастет на 2,3% - до 66,79 грн за МВт-ч, а для потребителей второго класса напряжения (меньше 35 кВ) – на 3,15% - до 213,81 грн за МВт-ч.

Кроме этого, тариф «Черкассыоблэнерго» в сфере передачи электроэнергии с 1 апреля для первой группы потребителей вырастет до 10,77 грн за МВт-ч, а для второй группы – до 53,86 грн за МВт-ч.

В то же время, тариф «Харьковоблэнерго» в сфере распределения электроэнергии для потребителей первого класса напряжения с 1 апреля 2018 года вырастет на 31% - до 27,25 грн за МВт-ч, а для потребителей второго класса напряжения – на 20% - до 199,98 грн за МВт-ч.

Кроме этого, тариф «Харьковоблэнерго» в сфере передачи электроэнергии с 1 апреля для первой группы потребителей вырастет до 11,03 грн за МВт-ч, а для второй группы – до 55,16 грн за МВт-ч.

Как сообщал УНИАН, НКРЭКУ в январе увеличила тарифы на электроэнергию для промышленности на 5-11%.

В конце декабря 2017 года регулятор утвердил среднегодовое значение оптовой рыночной цены на электроэнергию на 2018 год на уровне 1562 грн за МВт-ч (без НДС), что на 14,4% было выше предыдущего показателя. На основе этого значения, регулятор ежемесячно рассчитывает тарифы на электроэнергию для промышленных потребителей.

По данным регулятора, причинами для повышения оптовой цены стало снижение доли атомной генерации в энергобалансе 2018 года и увеличение доли тепловой и других видов генерации. Для работы тепловой генерации, более 70% которой принадлежит компании ДТЭК Рината Ахметова, в следующем году потребуется импортировать 4,2 млн тонн угля по ценам в диапазоне 90-110 долл. за тонну. При этом доля импорта составляет всего около 15%, тогда как более 80% составляет уголь собственной добычи.

Комментируя это решение, эксперт в сфере энергетики Андрей Герус заявил, что такое решение НКРЭКУ позволит энергохолдингу ДТЭК получить дополнительные 10 млрд грн.

Также Герус считает, что рост оптовой цены приведет к увеличению перекрестного субсидирования, при котором цены для населения искусственно занижены по сравнению с ценами для промышленных потребителей, для ликвидации которого придется повышать цены для населения в 2,5 раза.