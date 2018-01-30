Во всех странах RAB-тарифы стимулируют приход инвестиций в энергетику - Кацер-Бучковская

Кацер-Бучковская отметила, что внедрение стимулирующего тарифообразования является частью реформы энергорынка, обязательства по проведению которой Украина на себя взяла.

Внедрение стимулирующего тарифообразования позволит привлечь инвестиции в украинскую энергетику. Об этом в эфире политического ток-шоу телеканала ICTV «Свобода слова» заявила народный депутат Наталья Кацер-Бучковская.

Кацер-Бучковская отметила, что внедрение стимулирующего тарифообразования является частью реформы энергорынка, обязательства по проведению которой Украина на себя взяла. «RAB-тариф призван во всех государствах стимулировать инвестиции в восстановление энергетических сетей, которые являются устаревшими, о которых не заботилась власть ни при Тимошенко, ни при Опоблоци, ни при ком. Сегодня мы получили абсолютно изношенные энергосети, и это угроза энергобезопасности. Их нужно модернизировать. В них должны быть не миллионные, а миллиардные, сотни миллиардов инвестиций, в том, чтобы наши энергосети хотя бы приблизительно», - отметила она.

Напомним, 10 января было опубликовано постановление НКРЭКУ о введении RAB-тарифов для облэнерго, что будет стимулировать последних к сокращению расходов и модернизации сетей.

По словам экспертов, опыт развитых стран свидетельствует о высокой эффективности стимулирующего регулирования. Великобритании удалось вдвое сократить расходы распределительных компаний и тарифы на передачу электроэнергии за 15 лет. В Румынии изношенность активов уменьшилась с 75% до 48% в течение 2004-2011 годов. Кроме того, в развитых странах RAB-тарифы предоставляются с целью улучшения качества услуг: уменьшение количества отключений потребителей, улучшение качества электроэнергии.