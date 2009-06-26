«Газпром Сбыт Украина» в 2008 году поставил в Украину 3,3 млрд. куб. м газа

ООО «Газпром Сбыт Украина» в 2008 году поставило промышленным потребителям Украины 3,3 млрд. куб. м газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на собрании акционеров ОАО «Газпром» глава правления Алексей МИЛЛЕР.

«С прошлого года дочерняя компания «Газпром Сбыт Украина» осуществляет прямые поставки промышленным потребителям Украины. Объемы поставки в 2008 году составили 3,3 млрд. куб. м», - сказал он.

Справка УНИАН. ООО «Газпром сбыт Украина» – 100% дочерняя компания ОАО «Газпром» (Россия), созданная для работы на украинском рынке во исполнение Соглашения об урегулировании отношений в газовой сфере между Украиной и Российской Федерацией от 12 марта 2008 года.

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики в апреле 2009 года выдала ООО «Газпром Сбыт Украина» лицензию на поставку газа по нерегулируемому тарифу, продлив, таким образом, право компании работать в данном направлении. Лицензия выдана сроком на 1 год.

Объем ежегодных поставок, закрепленных лицензией, – 7,5 млрд. куб. м газа.