Запорожская АЭС снизила на 50% мощность энергоблока из-за отключения насоса

Причины отключения турбопитательного насоса выясняются.

Запорожская атомная электростанция снизила на 50% мощность энергоблока №6 из-за отключения турбопитательного насоса №1, сообщила пресс-служба госкомпании «Энергоатом».

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«30 января 2018 года в 13:23 энергоблок №6 Запорожской АЭС разгружен на 50% по факту отключения турбопитательного насоса №1. Причины отключения турбопитательного насоса №1 выясняются», - говорится в сообщении.

Отмечается, что радиационное, противопожарное и экологическое состояние на Запорожской АЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм.

Справка УНИАН. Запорожская АЭС - крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6000 МВт. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй - в 1985, третий - 1986, четвертый - в 1987, пятый - в 1989, шестой - в 1995 году. Начиная с 1984 года вклад Запорожской АЭС в энергетику страны вырос с 2 до 22%.