Эксперт: Украина может оказаться в центре борьбы за энергоресурсы

В ходе предстоящей мировой борьбы за энергоресурсы Украина может оказаться в центре событий. Это приведет к росту цен на энергоресурсы, снижению транзитного потенциала страны, а также сужению международных институциональных рынков, считает заместитель министра экономики Украины, член-корреспондент НАН Украины Валерий Мунтиян.

«Многим странам не хватает энергоресурсов, поскольку в течение последних 30 лет мировая экономика ежегодно росла ускоренными темпами, оставаясь по своей сути потребительской. Поэтому государства будут бороться, прежде всего, за энергоресурсы и воду. В результате произойдут цивилизационные разломы, будут созданы новые государства, регионы нестабильности и зоны хаоса, которые станут новыми вызовами в т.ч. для Украины», - сказал экономист в ходе круглого стола «Мировой экономический кризис: влияние на региональную и национальную безопасность», организованного Европейским центром исследований проблем безопасности им. Дж. Маршалла и Национальным институтом стратегических исследований, сообщили УНИАН в «Агентстве стратегических решений «Голуб и Шинкаренко».

По оценкам, ученого, в первую очередь нестабильность будет спровоцирована стремлением заинтересованных сил к созданию нового государства Курдистан, направленного на ослабление региона с наибольшим объемом энергоресурсов (Иран, Ирак и, возможно, Турция). Второй регион нестабильности, по его мнению, будет сосредоточен в Средней Азии (Афганистан, Пакистан, Иран). Активизировалось движение «Талибан», которое будет стремиться создать в этом регионе новое государство – Белуджистан.

«Создание в этом регионе зоны нестабильности может негативно отразиться как на поставках энергоресурсов в Китай, так и на РФ, которая поставляет в Европейский Союз и среднеазийский газ. В такой ситуации возникает риск для Украины как транзитного государства, - считает В.Мунтиян. - Чтобы избежать «транзитной войны» потребители вынуждены будут диверсифицировать поставки энергоресурсов».

В этой связи он напомнил, что военные расходы в мире уже превышают 1,5 трлн. дол. в год, что свидетельствует о реальной угрозе человечеству. Кроме того, такой рост военных расходов толкает менее защищенные государства на создание ассиметричных угроз (например, кибертерроризма, который способен спровоцировать техногенную катастрофу, по масштабам превосходящую применение оружия массового поражения).

По мнению ученого, Украине необходимо срочно принимать меры и противостоять новым вызовам и рискам, чтобы обеспечить, прежде всего, собственную безопасность и обороноспособность государства.

«Учитывая стратегические преимущества и потенциалы, геостратегическое расположение и климатические условия Украина может и должна стать мостом по налаживанию отношений не только между Европой и Азией, но и в треугольнике США, Европа, Россия и другие страны СНГ. Эти страны имеют совместные интересы в противодействии глобальным вызовам - распространению оружия массового поражения, мирового терроризма, наркобизнеса, а также по обеспечению энергетической и продовольственной безопасности», - подчеркнул в ходе круглого стола В.Мунтиян.