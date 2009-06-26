Миллер: Украина рассчитается за июньский газ

Глава правления ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР уверен, что Украина рассчитается за поставки российского газа в июне.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на собрании акционеров «Газпрома».

«В прошлом месяце Украине удалось рассчитаться за поставки. Думаю, и даже убежден в том, что она рассчитается и за поставки в июне», - сказал А.МИЛЛЕР.

Он сообщил, что сегодня во время перерыва собрания акционеров будет проведена очередная встреча с председателем НАК «Нафтогаз Украины» Олегом ДУБИНОЙ.

«Газпром» ежедневно и ежечасно отслеживает ситуацию с Украиной», - подчеркнул А.МИЛЛЕР.

В то же время он подчеркнул, что Украина нуждается в том, чтобы найти системное решение вопроса оплаты российского газа.

«Положение «Нафтогаза» оценивается как очень тяжелое. Мы надеемся, что международные финансовые организации примут правильное решение и вместе с Россией смогут организовать закупку российского газа Украиной», - сказал А.МИЛЛЕР. При этом он выразил надежду, что это позволит избежать нового газового кризиса с Украиной.

«Газпром» делает для этого все возможное» - подчеркнул А.МИЛЛЕР.