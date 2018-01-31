Запорожская АЭС повысила мощность шестого энергоблока до номинального уровня

В данный момент на Запорожской АЭС в работе находятся пять энергоблоков.

Запорожская АЭС, которая входит в структуру Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом", после вчерашнего снижения мощности шестого энергоблока до 50%, повысила этот показатель до номинального уровня 1000 МВт. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Читайте также"Энергоатом" сообщил об активных темпах строительства ЦХОЯТ

"31 января 2018 года в 01:20 энергоблок №6 Запорожской АЭС нагружен до номинальной мощности (1 000 МВт) после разгрузки на 50% по факту отключения турбопитательного насоса №1", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, мощность блока была увеличена после того, как были выяснены причины отключения насоса и его последующего включения (30 января в 19:02).

По данным пресс-службы, это событие было квалифицировано на уровне "ноль - вне шкалы" по шкале оценки ядерных событий INES.

"В данный момент на Запорожской АЭС в работе находятся пять энергоблоков. Суммарная мощность генераторов составляет 5010 МВт. Энергоблоки работают в штатном режиме, замечаний к работе основного оборудования энергоблоков и персонала нет", - заявили в компании, добавив, что радиационное, противопожарное и экологическое состояние на Запорожской АЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм.

Как сообщал УНИАН, 30 января из-за отключения турбопитательного насоса №1, Запорожская АЭС снизила мощность энергоблока №6 на 50%.

Справка УНИАН. Запорожская АЭС - крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6000 МВт. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй - в 1985, третий - 1986, четвертый - в 1987, пятый - в 1989, шестой - в 1995 году. Начиная с 1984 года вклад Запорожской АЭС в энергетику страны вырос с 2 до 22%.