Валентин Резниченко: Канадцы построили в Никополе самую мощную солнечную электростанцию в области

На строительство солнечной электростанции, которая имеет 32 тыс панелей, было выделено почти 11 млн евро.

Канадский инвестор построил в Никополе самую мощную в Днепропетровской области солнечную электростанцию ​​мощностью 10 МВт электроэнергии в час.

Как сообщает пресс-служба облгосадминистрации, об этом рассказал председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

На строительство солнечной электростанции, которая имеет 32 тыс панелей, было выделено почти 11 млн евро. Выработанная электроэнергия способна ежемесячно обеспечивать светом почти 12 тыс.квартир.

«Сейчас это самая мощная в области солнечная электростанция, построенная на средства инвестора. На ее строительство понадобилось почти 11 млн евро. На 15 га земли разместили более 32 тысяч панелей. Мощность станции - до 10 МВт электроэнергии в час», - рассказал председатель ДнепрОГА Валентин Резниченко.

Все панели в Никопольский электростанции - зарубежного производителя, однако конструкции - днепровские. Такие объекты уже положительно зарекомендовали себя в Европе. Солнечная энергия не иссякает и является экологически чистой.

«Привлечение инвестиций и развитие энергонезависимости страны - основные приоритеты государственной политики Президента Украины Петра Порошенко. Днепропетровщина их удачно сочетает и уже демонстрирует первые достижения», - отметил Валентин Резниченко.

На сегодняшний день в области работает две солнечные электростанции - в Подгородном и Никополе.

«На их строительство не потрачено ни копейки бюджетных средств. Все - за счет инвестора», - подчеркнул председатель Днепропетровской ОГА.

Электростанцию ​​в Никополе построили за полгода. Деньги на ее строительство предоставил канадский инвестор. Реализации проекта способствовали ДнепрОГА и Днепропетровское инвестиционное агентство.

Как рассказал представитель компании-инвестора Иван Бачинский, канадский инвестор выбрал Никополь не случайно,

«Никополь - одна из самых солнечных местностей области, поэтому электростанцию ​​решили расположить именно здесь. Это первое капиталовложение нашей компании в Днепропетровскую область. Есть взаимопонимание с областным руководством по дальнейшему развитию экоэнергетики», - отметил он.