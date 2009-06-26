Директора "Газпрома" отдадут свои бонусы инвалидам

Члены совета директоров и ревизионной комиссии российского газового монополиста "Газпром" направят свои вознаграждения за 2008 г. на благотворительность. Об этом заявил глава совета директоров компании, первый вице-премьер России Виктор Зубков на собрании акционеров газового концерна, сообщает Лента.Ру.

По словам Зубкова, "у нас есть инвалиды и много социальных проблем".

Зубков заявил об этом после реплики из зала, в которой спросили, почему дивиденды акционерам в 2008 г. были снижены, тогда как бонусы руководству остались на прежнем уровне.

Совет директоров "Газпрома" решил выплатить самые низкие дивиденды акционерам за последние 7 лет. При этом членам совета было рекомендовано выплатить по 15,1 млн рублей (486 тыс. долл.), сохранив бонусы на уровне 2007 г.

Данный уровень выплат является одним из самых высоких среди компаний нефтегазового сектора в мире. Для сравнения, компенсации членам совета директоров "Лукойла" составят 145 тыс. долл., а "Роснефти" - до 200 тыс. долл. Вознаграждения неисполнительным членам совета директоров британской компании Shell в 2008 г. составил от 177 до 263 тыс. долл.

Напомним, большинство российских компаний не выплатили топ-менеджерам бонусы в полном объеме, почти треть вообще отложила выплаты премиальных. Такие выводы сделал RosExpert Knowledge Center по результатам исследования за минувший финансовый год. Согласно исследованию, не выплатили бонусы в полном объеме 61,5% крупных компаний и 26,9% вообще не выплачивали премиальных.