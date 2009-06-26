«Газпрома» увеличил запасы газа на 11%

За прошедший год запасы газа ОАО «Газпром» увеличились на 11%, до 33 трлн. куб. метров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на собрании акционеров «Газпрома» глава правления ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР.

«Самые богатые запасы природного газа в мире – одно из важнейших конкурентных преимуществ «Газпрома». И восполнение минерально-сырьевой базы – один из приоритетов нашей деятельности. За прошедший год запасы газа «Газпрома» по категориям А+В+С1 увеличились на 11% и составили более 33 трлн. куб. м., запасы нефти выросли на 6% до 1 млрд. 600 млн. тонн», - сказал А.МИЛЛЕР.

По его словам, это стало возможным благодаря двум факторам.

А.МИЛЛЕР отметил, что, во-первых, за счет проведения геологоразведочных работ четвёртый год подряд «Газпром» добивается опережающего роста запасов по отношению к добыче.

«Прирост запасов углеводородов за счет геологоразведки составил в 2008 году свыше 583 млрд. куб. м газа и 61 млн. тонн нефти и газового конденсата. Коэффициент восполнения запасов составил 1,06 по газу и 1,53 по жидким углеводородам. Таким образом, задача выполнена – коэффициент больше единицы», - сказал он.

Во-вторых, по его словам, в соответствии с решениями Правительства России ОАО «Газпром» получены 10 лицензий с правом разведки и добычи на месторождениях федерального значения на полуострове Ямал, шельфе Охотского моря, полуострове Гыдан и в Республике Саха-Якутия. Их общие запасы категорий A+B+C1 оцениваются в 3,3 трлн. куб. м газа и 143 млн. тонн жидких углеводородов, добавил он.

«Расширенное воспроизводство минерально-сырьевой базы за счет геологоразведочных работ остаётся важнейшей стратегической задачей «Газпрома». Приоритетное направление – работы, которые позволят повысить эффективность освоения уже разрабатываемых месторождений, или планируемых к разработке в ближайшее время, в том числе – по новым лицензиям», - сказал он. При этом он подчеркнул, что особое внимание по-прежнему будет уделяться геологоразведке в регионах, где начало добычи будет означать для «Газпрома» выход на новые рынки - российский Дальний Восток и зарубежные проекты во Вьетнаме, Ливии, Венесуэле.

Справка УНИАН. ОАО «Газпром» - крупнейшая газовая компания мира, занимающаяся геологоразведкой и добычей газа, его транспортировкой и переработкой, а также реализацией газа в России и за ее пределами. Государство является крупнейшим акционером «Газпрома» - на его долю приходится 38,37% акций компании.

«Газпром» располагает самыми богатыми в мире запасами природного газа. Его доля в мировых запасах газа составляет 16%, в российских - почти 60%.