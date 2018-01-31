Горсовет Славутича обвинил Минфин в отключении города от газа и пригрозил иском

Местная власть заявила, что Министерство финансов несвоевременно перечислило деньги за льготы и субсидии.

В городском совете Славутича прокомментировали ситуацию с отключением города от газа, заявив, что местная власть выполнила все условия для поставки «голубого топлива», а задолженность возникла из-за несвоевременного перечисления денег Минфином.

Об этом говорится в заявлении на сайте горсовета. «По состоянию на 24 января КП «УЖКХ» г. Славутича выполнены все необходимые условия НАК «Нафтогаз Украины» для получения номинаций на январь 2018 года, а именно, из необходимых 7,52 млн. грн. перечислено на счета НАК Нафтогаз Украины денежные средства в сумме 5,25 млн.грн. и начислено льгот и субсидий на сумму 4,5 млн.грн», – отчитываются местные чиноивники.

Отмечается, что деньги должны были перечислить в Областное финансовое управление Киевской областной государственной администрации «до 24 числа месяца следующего за отчетным», однако Минфин осуществил перерасчет средств только 26 января.

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«Вместе с тем уже в 18 часов того же дня - 26.01.2018 года эти средства уже были зачислены на счет НАК Нафтогаза. Обращаем внимание, что по состоянию на 29.01.2018 года лишь 4 города в Украине (и единственный в Киевской области - г. Славутич) смогли провести перечисление льгот и субсидий на счет НАК Нафтогаза в соответствии с новым порядком перечисления», – заявили в горсовете.

29 января НАК «Нафтогаз Украины» сообщил КП УЖКХ г. Славутича об отсутствии подтверждения заявки на газоснабжение, поскольку зачисление льгот и субсидий состоялось после 25 января.

Как говорится в сообщении, 30 января в 13:00 технической службой ПАО Киевоблгаз Славутичскую городскую котельную отключили от газоснабжения из-за отсутствия подтверждения номинаций газа от НАК Нафтогаз Украины.

«С 16 часов, согласно решению городской комиссии по ТЭБ и ЧС, работа городской котельной восстановлена. Сейчас котельная работает в режиме технологического минимума, осуществляется подача тепла и горячей воды в жилые дома», – отметили в горсовете.

В Славутиче заявляют, что в случае, если вопрос газоснабжения не решится в ближайшее время, городская власть «будет вынуждена подать иск к Минфину за нарушение законодательства (несвоевременное финансирование льгот и субсидий), что привело к негативным последствиям для жителей целого города».

Как сообщал УНИАН, ранее в пресс-службе " Киевоблгаза" сообщили, что из-за задолженности теплоснабжающих предприятий город Славутич Киевской области отключили от газоснабжения.

"По состоянию на 30 января 2018 НАК "Нафтогаз Украины" не выделил для жителей Славутича необходимые лимиты природного газа на январь этого года из-за задолженности", - заявили в Киевоблгазе.