Белоруссия призывает «Газпром» закрепить цену на газ

Белоруссия предлагает «Газпрому» юридически оформить среднегодовую цену на газ для Минска.

«Белоруссия предлагает «Газпрому» юридически закрепить в виде дополнительного соглашения к контракту устную договоренность президентов Белоруссии и России об оплате Минском газа в этом году по среднегодовой цене», - сообщил журналистам в пятницу первый вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко, передает Газета.Ру.

«Президенты двух стран договорились, премьеры договорились. У вас (в «Газпроме») на столе лежит допсоглашение к контракту, и поэтому, пожалуйста, подпишите. Мы пунктуально выполняем договоренности и выплачиваем по $150 за 1 тыс. куб. м., со второго полугодия постепенно начинаем погашать ранее образовавшуюся задолженность», - сказал Семашко.

По его словам, такая позиция официального Минска была изложена в письме «Газпрому» в ответ на полученное «Белтрансгазом» послание компании «с требованием немедленно погасить задолженность на 234 млн долларов, которая образовалась в результате превышения контрактной цены газа в январе-апреле над фактически оплачиваемой Минском среднегодовой ценой».

По словам Семашко, «Газпром» допсоглашение не подписал, хотя оно 20 марта уже было в распоряжении компании, а 24 марта допсоглашение было парафировано экспертами «Газпрома» и «Белтрансгаза».