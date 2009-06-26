Миллер: добыча газа опустилась примерно на уровень 2007 года

Из-за снижения потребления на внутреннем и внешних рынках годовые объемы добычи Газпрома скатились примерно на уровень 2007 года. Об этом сообщил председатель правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер на годовом Общем собрании акционеров компании, которое проходит сегодня в Москве, сообщает k2kapital..

По словам Миллера, Газпром в 2008 году добыл 549,7 млрд. куб. м природного и попутного газа. При этом в первом полугодии объемы добычи газа превышали плановый уровень на 5,5 млрд. куб. м., а во втором полугодии компания была вынужден сократить добычу на 16,8 млрд. куб. м по сравнению с планом.

При этом топ-менеджер российской госмонополии подчеркнул, что "Газпром" работает "от рынка" и "газ не будет добыт, пока он не продан…".

Миллер отметил, что несмотря на упреки некоторых аналитиков по поводу недостаточных инвестиций в добычу, стратегия Газпрома – инвестиции в добычу и транспортировку газа на уровне достаточном для выполнения уже подписанных контрактов - оказалась верна. "В результате мы имеем достаточный задел добычных мощностей, но не страдаем от их избытка", - отметил он.

Миллер подчеркнул, что новые мощности будут вводиться "в соответствии с ситуацией на рынках", что не исключает и возможной корректировки сроков по уже начатым добычным проектам. Так, по его словам, принято решение о переносе срока ввода в эксплуатацию пускового комплекса Бованенковского месторождения на 2012 год.

"Мы не раз повторяли, что кризис не окажет влияния на нашу инвестиционную программу. Как ни парадоксально, это действительно так. В отличие от многих компаний, кто оказался физически неспособен финансировать свои проекты, мы корректируем планы не потому, что не можем найти для них деньги, а потому, что планировавшиеся мощности не будут востребованы", - отметил глава Газпрома.