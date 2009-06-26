Розничные цены на бензин в Украине выросли

С 19 по 26 июня средние по Украине розничные цены на нефтепродукты увеличились на 0,6-2,3% (в среднем на 1,8%). Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании Ukrainian Petroleum Consultants (UPECO, г. Киев).

Так, по данным мониторинга компании UPECO, с 19 по 26 июня средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом: бензин А-76 – увеличились на 2,3% - с 5,72 грн./литр до 5,85 грн./литр; бензин А-92 – увеличились на 2,1% - с 6,20 грн./литр до 6,33 грн./литр; бензин А-95 – увеличились на 2,2% - с 6,49 грн./литр до 6,63 грн./литр; дизельное топливо – увеличились на 0,6% - с 5,30 грн./литр до 5,33 грн./литр.

Напомним, емкость рынка нефтепродуктов Украины составляет 3 млрд. долл. в розничных ценах в год. В год Украина потребляет около 16 млн. тонн нефтепродуктов, из них по 5 млн. тонн бензина и дизтоплива и 6 млн. тонн мазута.

Справка УНИАН. Консалтинговая компания UPECO основана в 1997 году и на сегодняшний день является одной из ведущих в Украине в сфере сбора, систематизации и анализа информации о рынках нефти и нефтепродуктов. UPECO является издателем ряда отраслевых изданий: еженедельника «НефтеРынок», ежемесячников «Современная АЗС» и OilMarket. Компания также проводит ряд нефтегазовых конференций в Украине, России и Казахстане.