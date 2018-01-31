Германия разрешила проложить "Северный поток-2" в своих территориальных водах

Российская компания утверждает, что горное ведомство города Штральзунда выдало официальное разрешение на строительство 55-километрового участка газопровода в соответствии с законом об энергетической промышленности.

Компания Nord Stream 2 AG, оператор газопровода Nord Stream, заявила, что Германия разрешила строительство газопровода "Северный поток-2" в своих территориальных водах. Об этом сообщается в пресс-релизе компании в среду.

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"Сегодня компания Nord Stream 2 AG получила разрешение на строительство и эксплуатацию морской части газопровода "Северный поток-2" в территориальных водах Германии и сухопутной части в районе Любмине вблизи Грайфсвальда", - говорится в сообщении.

Российская компания утверждает, что горное ведомство города Штральзунда выдало официальное разрешение на строительство 55-километрового участка газопровода в соответствии с законом об энергетической промышленности.

В начале ноября 2017 года горное ведомство Штральзунда выдало разрешение на работы в районе континентального шельфа Германии. Это необходимое предварительное условие для выдачи разрешения Федеральным ведомством по вопросам судоходства и гидрографии в немецкой СЭЗ, которое планируется получить в первом квартале 2018 года.

В компании утверждают, что получение разрешений в остальных четырех странах вдоль маршрута газопровода - России, Финляндии, Швеции и Дании - идет по графику.

"Nord Stream-2 выполнила все требования и ожидает получения разрешения в срок до начала строительства в 2018 году", - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. Проект "Северный поток" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод планируется построить рядом с уже существующим "Северным потоком-1".

Согласно ранее озвученным оценкам председателя правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, "Северный поток-2" никоим образом не способствует диверсификации поставок газа в Евросоюз и не обеспечивает ему доступ к новым источникам газа. Также Коболев отмечал, что этот газопровод может лишить Украину доходов от транзита, которые по итогам 2017 составят около 3 миллиардов долларов.