“Киевэнерго” просит Турчинова вмешаться в ситуацию

Руководство АК «Киевэнерго» обратилось к первому вице-премьер-министру Украины Александру ТУРЧИНОВУ по поводу возобновления газоснабжения энергообъектов компании.

Об этом сообщает пресс-служба “Киевэнерго”.

Компания считает ситуацию, сложившуюся на данный момент на ее теплоэлектроцентралях и объектах, критической.

«Вопрос относительно возобновления снабжения природного газа и закупки топочного мазута для предотвращения остановки энергетических блоков и осуществления непрерывного энергообеспечения города не решается. Не решается вопрос распломбирования газового оборудования и возобновления подачи природного газа на ТЭЦ-6 и районные котельные “Киевэнерго” по окончании плановых гидравлических испытаний», - говорится в письме к первому вице-премьер-министру.

Сейчас районы, имеющие подключение к ТЭЦ-6 и СТ-1, уже прошли испытания тепловых сетей, как необходимый этап подготовки к новому отопительному сезону. Технические условия требовали временного отключения станций от газоснабжения с официальным их опломбированием. Но теперь газопоставщики отказываются возобновить подачу топлива на станции, заявляют в «Киевнэрго”. Таким образом, компания не имеет возможности предоставлять потребителям горячее водоснабжение.

В “Киевэнерго” напоминают, что остается сложной ситуация на ТЭЦ-5, где из-за отсутствия лимитов газа и критически низким остатком мазута, в работе остался только один блок 100 Мвт. Работа «малого» блока не обеспечивает необходимой тепловой нагрузки, которая отражается на качестве горячего водоснабжения жителям трети города Киева. Температура прямой сетевой воды постепенно снижается до критических уровней и по состоянию на 25 июня составляет 52°С при нормативной – 65°С.

«При таких условиях отключение СТ-1 будет экономически целесообразным решением, ведь производить теплоэнергию качественного уровня без достаточного количества топлива невозможно. Такой шаг будет справедливым и по отношению к потребителям. “Киевэнерго” выставляет счета своим потребителям ЖЭКам только по фактически предоставленной тепловой энергии. В случаях, когда отсутствие газа не дает возможности гражданам получать действительно горячую воду, более честным будет не предоставлять ее вообще и таким образом не получать средств за это. Понимаем, что из-за сложившейся ситуации НАК “Нафтогаз” также получит меньше средств. Единственный путь избежания социального недовольства и сохранения стабильности энергообеспечения столицы Украины является немедленное возобновление необходимых объемов газа для объектов “Киевэнерго”, - заявил председатель правления АК «Киевэнерго» Эдуард СОКОЛОВСКИЙ, обращаясь к А.ТУРЧИНОВУ с просьбой лично вмешаться в ситуацию.

О возможности отключения СТ-1 “Киевэнерго” сообщила также Министерство топлива и энергетики, Министерство чрезвычайных ситуаций, прокуратуру города Киева и лично мэра столицы.