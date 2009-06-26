Укртранснафта: транспортировка нефти проходит нормально

ОАО «Укртранснафта» заявляет, что транспортировка нефти магистральными нефтепроводами Украины осуществляется в нормальном режиме.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил пресс-секретарь ОАО «Укртранснафта» Александр ДИКУСАРОВ.

По его словам, деятельность компании в офисах по ул. Артема, 60 и ул. Кутузова, 18/7 нормализована.

При этом он отметил, что в соответствии с решением наблюдательного совета ОАО «Укртранснафта» исполняющим обязанности председателя правления компании является Александр ЛАЗОРКО.

По его словам, 24 июня Игорь КИРЮШИН, назначенный заместителем министра топлива и энергетики Украины, который ранее возглавлял компанию, представил коллективу компании нового руководителя А.ЛАЗОРКО.

Также пресс-секретарь отметил, что компания в полной мере придерживается выполнения своих договорных обязательств.

Как сообщал УНИАН, наблюдательный совет «Укртранснафты» временно отстранил Игоря КИРЮШИНА от исполнения обязанностей председателя правления компании и назначил исполняющим обязанности председателя правления Александра ЛАЗОРКО. Согласно протоколу заседания набсовета «Укртранснафты» от 10 июня 2009 года, И.КИРЮШИН отстранен от занимаемой должности в связи с нарушением устава «Укртранснафты» в части непредоставления акционеру (НАК «Нафтогаз Украины») текущей информации о деятельности компании и ее структурных подразделений.

НАК «Нафтогаз Украины» создала комиссию по расследованию невыполнения устава председателем правления компании «Укртранснафта» Игорем КИРЮШИНЫМ, который временно отстранен от должности.

25 июня Кабинет Министров Украины своим распоряжением №698-р назначил экс-главу «Укртранснафты» Игоря КИРЮШИНА заместителем министра топлива и энергетики. Назначением И.КИРЮШИНА Кабмин ввел дополнительную должность заместителя министра топлива и энергетики.

Справка УНИАН. ОАО «Укртранснафта» (входит в структуру НАК «Нафтогаз Украины») является оператором нефтетранспортной системы Украины, которая включает 18 нефтепроводов общей протяженностью 4569 км, 51 нефтеперекачивающую станцию (НПС), 11 резервуарных парков общей емкостью 1010 тыс. кубометров. Работу НПС обеспечивают 176 насосных агрегатов общей мощностью электродвигателей 356,9 тыс. кВт.