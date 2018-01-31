RAB-тариф – единственный способ модернизации электрических сетей - Котко

Глава «Энергетической ассоциации Украины» также отметил, что необходимо существенно повысить ставку на новые инвестиции.

Стимулирующее тарифообразование, внедрение которого в Украине анонсировала НКРЭКУ, является единственный действенным способом модернизации электрических сетей. Об это заявил Глава Всеукраинской общественной организации «Энергетическая ассоциация Украины» Василий Котко.

«Этот способ регулирования – весьма перспективный, в Европе подавляющее количество стран перешло на РАБ-регулирование уже пару десятков лет как. Это действительно единственный способ, который стимулирует природные монополии, которыми являются распределительные компании, работать эффективно. Поскольку они работают фактически вне рыночной среды, являясь природными монополиями, другого способа нет повысить их эффективность. РАБ-регулирование позволит мотивировать компании работать эффективно», - отметил он.

Важным, по мнению энергоэксперта, является и тот факт, что облэнерго не просто получают реальный финансовый инструмент, но и конкретные обязательства по качеству сетей и предоставляемых услуг, которые устанавливаются Регулятором. «В сочетании с показателями качества, которые регулятор для компаний утвердил, однозначно РАБ –регулирование будет способствовать повышению надежности энергоснабжения, качества энергоснабжения. Это весьма прогрессивный инструмент. Если правильно все реализовать, то этот инструмент будет заинтересовывать инвесторов вкладывать деньги в облэнерго», - подчеркнул Василий Котко.

Глава «Энергетической ассоциации Украины» также отметил, что необходимо существенно повысить ставку на новые инвестиции: «С учетом инфляции 13,7%, учетная ставка 16%, нужно поставить ставку на новые активы 16% или более».

«Я поддерживаю мнение Фонда госимущества, что внедрение РАБ-тарифов способно заинтересовать инвесторов. Но задача не только заинтересовать инвесторов, но и заинтересовать облэнерго, мотивировать их повышать качество. Это обычные, нормальные предприятия. Но сегодня система построена таким образом, что если работаешь лучше, у тебя отберут, если хуже – тебе добавят. При такой системе мотивации улучшать качество нет», - сказал он.

Напомним, 10 января было опубликовано постановление НКРЭКУ о введении RAB-тарифов для облэнерго, что будет стимулировать последних к сокращению расходов и модернизации сетей.