Кабмин повторно обязал теплокоммунэнерго открыть спецсчета

Кабинет Министров Украины повторно обязал предприятия тепловой коммунальной энергетики открыть текущие счета со специальным режимом использования в ОАО «Ощадбанк».

Об этом сказано в постановлении Кабмина (№ ¹ 616 от 22 июня т.г.), которым внесены соответствующие изменения в постановление №1082 от 3 декабря 2008 г. «Вопросы усовершенствования схем расчетов за использованную электроэнергию и природный газ».

Согласно изменениям, предприятия теплокоммунэнерго обязаны в месячный срок внести соответствующие изменения в договора с потребителями с указанием номера спецсчета, на который будут поступать платежи за отпущенную тепловую энергию.

Министерству по вопросам жилищно-коммунального хозяйства поручено в месячный срок внести изменения в лицензионные условия деятельности по предоставлению услуг теплоснабжения, предусмотрев в них обязанность лицензиатов открыть текущий счет со специальным режимом использования, а также ответственность за невыполнение такого условия и порядок аннулирования лицензии в таком случае.

Постановлением также утвержден Порядок открытия текущих счетов со специальным режимом использования в ОАО «Ощадбанк».

Как сообщал УНИАН, своим прежним постановлением Кабинет Министров просил Национальный банк Украины урегулировать вопросы открытия спецсчетов для предприятий ТКЭ в «Ощадбанке». Тогда предполагалось, что спецсчета будут открыты в течение 7 дней с момента вступления в силу постановления.