«Киевводоканал» частично погасил задолженность

Вчера, 25 июня, АК «Киевводоканал» перечислила АК «Киевэнерго» 235 млн. грн. в счет оплаты долга за потребленную электроэнергию.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Киевэнерго».

Согласно сообщению, задолженность «Киевводоканала» перед энергетиками составляла 514 млн. грн., при этом 95 млн. грн. долга накопилось по итогам пяти месяцев текущего года.

«Киевводоканал» таким образом погасил две трети своей задолженности, и надеемся, что его руководство будет последовательным и вскоре выплатит компании остаток долга за предыдущие периоды», – цитирует пресс-служба финансового директора АК «Киевэнерго» Михаила УТКИНА.

В тот же день, 25 июня, «Киевэнерго» направила все поступившие средства от «Киевводоканала» госпредприятию «Энергорынок», выплатив задолженность в объеме 235 млн. грн. Таким образом, «Киевэнерго» погасила весь накопившийся долг компании перед этим государственным предприятием за период 2005-2009 гг.

По данным «Киевэнерго», на 26 июня т.г. наибольшими должниками компании за потребленную электроэнергию остаются «Киевводоканал» (266 млн. грн.), ЖЭКи (84 млн. грн.), население (46,4 млн. грн.), КП «Киевский метрополитен» (13,8 млн. грн.) и КП «Киевгорсвет» (10,3 млн. грн).