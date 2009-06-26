Миллер: газовые контракты не будут пересматриваться до 2019 года

Глава правления ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР заявляет, что газовые контракты с Украиной не будут пересматриваться до 2019 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Москве.

«Хочу еще раз повторить: контракты подписаны, контракты действуют и никакому пересмотру не подлежат. Контракты действуют до 2019 года», – подчеркнул А.МИЛЛЕР.

Он напомнил, что вопрос о пересмотре контактов некоторое время назад поднимали украинские партнеры.

Справка УНИАН. 19 января ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» подписали новые долгосрочные раздельные контракты на транзит российского газа в Европу через Украину и поставку газа украинским потребителям. Контракты не предусматривают посредников между компаниями. Срок действия контрактов – с 2009 по 2019 год включительно.

Контракт на транзит предусматривает сохранение в 2009 году льготной транзитной ставки 1,7 долл. за транспортировку 1000 куб. м на 100 км. С 1 января 2010 года ставка транзита станет рыночной, и будет рассчитываться по общепринятой европейской формуле.

В соответствии с контрактом на поставку газа в Украину, цена на газ рассчитана по европейской формуле цены с понижающим коэффициентом 0,8. Таким образом, в 1-м квартале 2009 года цена на газ для Украины составляет 360 долл. за 1000 куб. м. Цена будет изменяться по формуле ежеквартально. Объем поставки газа на Украину в 2009 году составит 40 млрд. куб. м. С 1 января 2010 года «Газпром» станет продавать газ Украине по рыночной европейской цене без скидок.

Контрактом на поставку газа предусмотрены меры по повышению платежной дисциплины НАК «Нафтогаз Украины». В частности, если «Нафтогаз» до 7 числа (включительно) месяца, следующего за месяцем поставки, не оплатит, либо не в полном объеме оплатит поставку газа, стороны на весь оставшийся срок действия контракта переходят на предоплатную систему расчетов.

В соответствии с подписанными документами, стратегия «Газпрома» в отношениях с НАК «Нафтогаз Украины» основана, в частности, на следующих принципах: обеспечение поставок природного газа в Украину и объемов транзита через ее территорию европейским потребителям; мониторинг своевременности платежей за поставляемый на Украину газ и применение мер по ее обеспечению; присутствие на внутреннем рынке Украины через 100-процентное дочернее общество ООО «Газпром сбыт Украина».