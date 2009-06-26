НКРЭ 1 июля откорректирует структуру предельных цен на газ

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) на внеочередном заседании 1 июля т.г. проведет коррекцию структуры предельных цен на газ для промышленных потребителей и бюджетных организаций.

Об этом сообщается на официальном сайте комиссии.

Как объяснили УНИАН в управлении ценовой и тарифной политики нефтегазового комплекса НКРЭ, необходимость коррекции структуры предельных цен обусловлена требованиями постановления Кабинета Министров Украины № 605, которым при расчете предельных цен в качестве одной из составляющих учитываются курсовые колебания официального курса гривни по отношению к доллару.

При этом в управлении подчеркнули, что при данной коррекции сам размер предельных цен не будет изменен.

«Сейчас наблюдается ослабление доллара по отношению к гривне. В то же время другие составляющие структуры предельной цены, в том числе и расходы «Нафтогаза», изменились в сторону повышения. Поэтому будет проведена коррекция структуры без изменения самого размера предельных цен», – отметили в управлении.

Как сообщал УНИАН, Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) 29 января т.г. утвердила предельную цену на природный газ для промышленных потребителей, а также других субъектов хозяйствования на 2009 год на уровне 2020,25 грн. за тыс. куб. м.