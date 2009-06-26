Миллер: Украина значительно увеличит отбор газа

В третьем-четвертом квартале Украина значительно увеличит отбор газа в связи со снижением цен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня на пресс-конференции в Москве глава правления ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР по итогам переговоров с главой НАК «Нафтогаз» Олегом ДУБИНОЙ.

«С учетом того, что в июне Украина резко сократила объемы закачки газа в подземные хранилища – это вызвано финансовым положением НАК «Нафтогаз Украина». Это вызвано тем, что цены июня – цены второго квартала выше, чем цены июля, соответственно третьего квартала», – сказал А.МИЛЛЕР.

По его словам, НАК «Нафтогаз Украины» планирует вести в больших объемах закачку газа в следующем месяце. По имеющимся на сегодняшний день оценкам, сумма, которую НАК «Нафтогаз» должен будет заплатить «Газпрому» за будущий месяц, будет значительно выше, чем платежи за июнь и май.

А.МИЛЛЕР добавил, что такие же объемы отборов запланированы в августе, сентябре и начале четвертого квартала. При этом он подчеркнул, что «бремя» закачки газа в ПХГ Украины ложиться на третий и четвертый кварталы.