Украина заплатит за июньский газ менее 300 млн. долларов

Украина заплатит за потребленный газ в июне менее 300 млн. долл.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сказал глава правления ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР по итогам переговоров с главой НАК «Нафтогаз» Олегом ДУБИНОЙ.

«Первый вопрос, который мы обсудили с руководителем НАК «Нафтогаз Украина» обсудили – это вопрос о объеме поставки газа в июне и предъявлении штрафных санкций со стороны «Газпрома», - сказал А.МИЛЛЕР.

Он сообщил, что Украина должна была отобрать в июне 3,4 млрд. куб. м, но по факту объем поставки составит 1,1 млрд. куб. м газа.

В тоже время, он подчеркнул, что достигнута договоренность, что «Газпром» не будет предъявлять штрафные санкции за недобор газа и оплата будет произведена за фактический отбор.

«Это составит в денежном выражении чуть менее 300 млн. долл. Эта цифра более, чем в два раза ниже чем объем платежа за май», - сказал А.МИЛЛЕР.

При этом он отметил, что «Газпром» получил со стороны «Нафтогаза» заверения, что оплата произойдет в установленные сроки.