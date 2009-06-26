Миллер: Газпром может сократить поставки газа Беларуси

Глава правления ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР заявляет, что в случае невозврата долга в объеме 244 млн. долл., «Газпром» может сократить поставки газа Беларуси.

Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Москве.

«Задолженность Беларуси на сегодняшний день составляет 244 млн. долл. с копейками», - сказал А.МИЛЛЕР.

Он сообщил, что Минску отправлено письмо о том, что они должны оплатить этот долг.

А.МИЛЛЕР добавил, что сейчас «Газпром» ждет конструктивного ответа со стороны белорусских коллег и надеется, что задолженность, накопившаяся с начала года, будет погашена.

Он добавил, что договоренность о том, что Беларусь будет платить за газ по средней цене в течение года – 150 долл. за 1 тис. куб. м обсуждались, но так и не нашла отображение к дополнениях к контрактам.