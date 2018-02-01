Украинцы сократили потребление газа

Население в 2017 году сократило потребление газа на 6%, промышленность – также на 6%.

Население Украины в 2017 году сократило потребление природного газа по сравнению с 2016 годом на 6% - до 11,2 млрд куб. м, промышленность сократила также на 6% - до 9,1 млрд куб. м.

Читайте такжеКабмин готов изменить цены на газ по требованию МВФ - президент

Об этом сообщила пресс-служба Национального нефтегазового холдинга «Нафтогаз Украины».

Согласно сообщению, теплокоммунэнерго при производстве тепловой энергии для нужд населения в 2017 году сократили потребление газа на 19% - до 4,6 млрд куб. м. При этом, сократили его на 37,5%, до 1 млрд куб. м, при производстве тепловой энергии для бюджетных учреждений и промышленности.

Технологические затраты на добычу, транспортировку и распределение газа в 2017 году увеличились на 16% - до 4,4 млрд куб. м. «Увеличение использования газа этой категории потребителей связано прежде всего с ростом объемов транзита российского газа», - пояснили в пресс-службе "Нафтогаза".

Как сообщал УНИАН, по данным «Нафтогаза», Украина в 2017 году потребила 31,9 млрд куб. м газа, что на 4% меньше показателя 2016 года.