ЕК хочет понять, на что именно нужна Украине финпомощь
Для обеспечения транзита газа
Еврокомиссия хочет понять, на что именно нужна Украине финансовая помощь для обеспечения транзита газа.
Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил чиновник из Генерального директората “Внешние отношения” Еврокомиссии.
“Это - не политическое столкновение. Мы пытаемся понять, где именно финансовый разрыв. Что должно финансироваться за счет международного кредита”, - сказал собеседник агентства в канун запланированной на 29 июня встречи в Еврокомиссии с представителями “Газпрома”, “Нафтогаза Украины”, международных финансовых институтов и европейских газовых компаний.
“Встреча не даст “странного” ответа в понедельник вечером”, - в то же время заметил чиновник.
Он сообщил, что с украинской стороны в ходе встречи будут принимать участие и.о. министра финансов Игорь УМАНСКИЙ, заместитель министра иностранных дел Сергей ПАВЛУША, представитель Президента Украины Богдан СОКОЛОВСКИЙ и заместитель председателя правления НАК “Нафтогаз Украины” Игорь ДИДЕНКО.
Российскую сторону будет представлять заместитель председателя правления “Газпрома” Александр МЕДВЕДЕВ. Другие участники встречи с российской стороны пока неизвестны.
“В действительности будет несколько встреч с разными людьми”, - сказал представитель Еврокомиссии. По его словам, в Брюссель, в частности, прибудут представители Международного валютного фонда, Всемирного банка, Европейского инвестиционного банка. Кроме того, будут представители Еврогаза, газовых компаний и компаний, которые занимаются транзитом.
Представитель Генерального директората по вопросам энергетики и транспорта Еврокомиссии сказал, что ЕС должен хорошо подготовиться к возможному прекращению снабжения газа.
“Безусловно, из-за экономического кризиса потребность в газе летом и, возможно, зимой будет меньше”, - отметил представитель Еврокомиссии.
Он также обратил внимание на то, что на сегодня точно неизвестно, сколько газа находится в подземных газовых хранилищах Украины, отметив только, что “Нафтогаз” сообщает о 19,3 млн. кубометров.
“Цифры, которые нам сообщили, свидетельствуют о желании купить еще 19,5 млн. кубометров дополнительно, что будет стоить 4,2 млрд. дол.”, - сказал собеседник агентства.
В то же время, он выразил неуверенность в том, что предоставление кредита Украине в этом году не приведет к возникновению похожей проблемы в следующем году.
“В любом случае, если что и будет сделано, то лишь однажды. Почему сейчас и почему в этом году? Во-первых, поскольку экономический кризис имел очень серьезное влияние на “Нафтогаз” и Украину в целом. Кроме того, после решения проблем в этом году (подписание соглашений в начале этого года между “Нафтогазом” и “Газпромом” после газового кризиса – УНИАН) Украина впервые стала владельцем газа в хранилищах, а до этого газ принадлежал компаниям”, - отметил представитель Еврокомиссии.
По его словам, на разработку пакета возможных мероприятий для помощи Украине понадобится несколько недель, а его имплементация начнется не раньше осени.