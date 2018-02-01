Украина за год увеличила импорт газа на 27% - покупала топливо у 13 европейских компаний

В прошлом году частные компании импортировали в 1,8 раза больше газа, чем в 2016 году.

Украина в 2017 году увеличила импорт газа по сравнению с 2016 годом на 27% - до 14,1 млрд куб. м, сообщает пресс-служба национального нефтегазового холдинга «Нафтогаз Украины».

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В пресс-службе отметили, что важным результатом года стало увеличение объемов и доли импорта частными трейдерами и потребителями газа.

«В прошлом году эти компании импортировали в 1,8 раза больше газа, чем в 2016 году – 5,4 млрд куб. м против 2,9 млрд куб. м. В 2017 году газ в Украину импортировали 67 компаний (в 2016 году - 34 компании)», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в 2017 году «Нафтогаз» импортировал с европейского рынка 8,7 млрд куб. м газа, что на 0,5 млрд куб. м (6%) больше, чем в предыдущем году. Количество европейских поставщиков, у которых «Нафтогаз» закупал природный газ, составило 13 компаний (в 2016 году - 15). «Ни одна из этих компаний не поставляет больше 30% объема импортированного газа», - сказано в сообщении.

Отмечается, что в 2017 году поставки газа в Украину осуществлялись исключительно с европейского газового рынка.

Как сообщал УНИАН, в конце ноября 2015 года Украина отказалась от закупки природного газа у российского «Газпрома». В целом за 2015 год наша страна удвоила импорт природного газа из Европы по сравнению с 2014 годом - до 10,3 млрд куб. м, при этом сократив в 2,3 раза закупку углеводородов из Российской Федерации.

В 2016 году Украина импортировала 11,1 млрд куб. м газа только из ЕС, в частности из Словакии – 9,1 млрд куб. м, Венгрии – 1 млрд куб. м и Польши – 1 млрд куб. м.