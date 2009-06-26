Эксперт: бензин подорожал из-за нефти

Директор консалтинговой группы «А-95» Сергей КУЮН считает, что высокие цены на бензин в Украине обусловлены ростом цен на нефть и девальвацией гривни.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Сейчас никто из государственных чиновников не может взять на себя смелость и сказать, что сегодняшняя стоимость бензина при вдвое меньшей цене на нефть по сравнению с прошлым годом, обусловлена исключительно девальвацией национальной валюты. Это всем очевидно», – сказал он.

Вместе с тем, С.КУЮН отметил, что рост цен на бензин не связан со злоупотреблениями со стороны нефтетрейдеров. «Основная проблема в том, что на этот рынок обращают внимание, только когда на нем растет цена, а когда на нем цена падает, никто не замечает. Сегодня все говорят о том, что рост цен связан со злоупотреблениями, хотя на самом деле рост цен происходит у нас несколько раз в год. Таков рынок сегодня. Ничего не поделаешь. Нигде за рубежом рост цен на бензин не обсуждается, потому что люди уже привыкли, за много лет поняли, что если сегодня по телевизору передали, что нефть в мире растет в цене, то завтра цена на колонке вырастет. Это сообщающиеся сосуды», – сказал он.

Справка УНИАН. Емкость рынка нефтепродуктов Украины составляет 3 млрд. долл. в розничных ценах в год. Украина потребляет около 16 млн. тонн нефтепродуктов в год, из них по 5 млн. тонн бензина и дизтоплива и 6 млн. тонн мазута.