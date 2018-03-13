Ультиматум Коболева: что стоит за требованием главы "Нафтогаза" выплатить компании компенсацию 111 миллиардов

«Нафтогаз Украины» официально потребовал от правительства компенсировать ему и его дочерней компаний «Укргазвыдобування» 111 млрд грн. Подписанное главой НАК «Нафтогаза Украины» Андреем Коболевым письмо ушло в Кабмин еще на прошлой неделе.

Как объяснили в пресс-службе «Нафтогаза», столь жесткие требования компании к правительству обоснованы и соответствуют требованиям закона о рынке природного газа. В документе сказано, что компания, которая поставляет газ населению и теплокоммунэнерго по ценам ниже рыночных (то есть, выполняет специальные обязательства) имеет право получить компенсацию. Проще говоря, если правительство лишило государственную компанию возможности действовать свободно и обязало продавать газ по ценам ниже рыночных, тогда оно же должно предусмотреть для такой компании компенсацию за ведение убыточной для нее деятельности.

В пресс-релизе «Нафтогаз» указывает: на протяжении более двух лет (с октября 2015 года и до сегодня) они добросовестно выполняют спецобязательства и продают добытый «Укргазвыдобуванням» газ частным поставщикам газа населению, большая часть которых находится в собственности Дмитрия Фирташа. За этот период «Укргазвыдобування» имеет право получить компенсацию в размере 74,8 млрд грн, а «Нафтогаз» - 12,1 млрд грн.

К этим претензиям добавились еще и долги, которые облгаз-сбыты на протяжении двух лет накопили перед «Нафтогазом». В итоге, Кабмину выставили счет на 111 млрд грн.

«Текущая схема спецобязательств вредит и государству, и потребителям, и развитию рынка. Существование этой схемы в течение последних двух лет стоило значительную сумму денег, которую мы оцениваем в более 110 млрд грн», - цитирует пресс-служба холдинга слова главы правления «Нафтогаза» Коболева.

Также в компании напомнили, что в прошлом году они обратились в суд с требованием к Кабмину разработать порядок выплаты компенсации и определить для этого необходимые финансовые источники. И в этом споре Кабмин с треском проиграл - суд стал на сторону «Нафтогаза».

Чем плохи спецобязательства?

Действующий механизм спецобязательств критикует не только «Нафтогаз», но и европейские партнеры. Ранее Энергетическое Сообщество, членом которого Украина является, призвало нашу страну считать механизм спецобязательств временным. Их пожелание – Украина должна как можно скорее создать рынок газа для населения.

Однако шагов по созданию рынка газа со стороны властей не наблюдается. Вместо этого царит монополия газ-сбытовых компаний, акционером большинства которых является Дмитрий Фирташ. Неудивительно, что последний пользуется всеми преимуществами монопольного положения на рынке. В частности, он явно не спешит рассчитываться с «Нафтогазом» за голубое топливо. В итоге, за два с лишим года сбытовые компании нарастили долги перед госхолдингом на 24,1 млрд грн.

«Существующий механизм за два года стоил государству один миллиард долларов… Я могу вам с большой вероятностью сказать, что этих денег ни «Нафтогаз», ни наш акционер (государство в лице Кабинета министров, - УНИАН) никогда не увидят», - заявил Коболев.

В ответ на это в «Региональной газовой компании» (РГК), которая управляет газ-сбытами Фирташа, сообщили, что громадные долги – это не их вина, а вина государства. Оно, мол, не успевает вовремя осуществлять все выплаты по субсидиям за газ, который потребляют социально незащищенные категории населения. По данным РГК, долги бюджета перед ее газ-сбытами составляют 72% от суммы долга перед «Нафтогазом» (19,9 млрд грн), остальная часть долга (5,5 млрд грн) - это текущие долги населения за газ.

Кроме проблемы долгов, существующий механизм опасен тем, что просто замораживает ситуацию и не содействуют ее разрешению. «Я не думаю, что кто-то в «Нафтогазе» рассчитывает получить 110 миллиардов гривен из украинского бюджета. Они знают, в каком он положении. Мне кажется, их главная цель – вынудить Кабмин продолжить реформу рынка газа», - заявил эксперт в сфере энергетики, руководитель «Центра исследования энергетики» Александр Харченко.

По его мнению, на сегодня правительство не делает никаких шагов для создания конкуренции на рынке газа для населения. «Что касается рынка частных потребителей – его реформирование полностью заморожено в пользу группы Фирташа. Если эта реформа состоится, то они потеряют те монопольные доходы, которые сегодня получают. Дальнейшее реформирование розничного рынка газа – это большая беда для группы Дмитрия Фирташа, но для нас эта реформа важна для того, чтобы мы получили альтернативного поставщика», - добавил Харченко.

Другими словами, никакой конкуренции на рынке нет. Все граждане жестко привязаны только к одному поставщику – региональному облгаз-сбыту, а поставщик не спешит рассчитываться с государством за газ. И, в то же время, существует много компаний, желающих зайти на этот рынок. Да и сам «Нафтогаз» не против поставлять газ населению.

«Ответка» от Минэнергоугля

Казалось бы, ситуация с миллиардными долгами требует от министерства энергетики и угольной промышленности неординарных и смелых шагов по реформированию рынка газа. Но не тут-то было. Во-первых, профильное министерство предлагает продлить механизм спецобязательств еще на три года – до апреля 2021 года. А, во-вторых, вместо решения проблемы, на которую указывают в «Нафтогазе», холдинг решили наказать.

Согласно разработанному проекту постановления Минэнергоугля, облгазы должны закупать газ в «Укргазвыдобування» напрямую, без посредничества «Нафтогаза» (сегодня «Укргазвыдобування» сначала продает газ «Нафтогазу», а тот с определенной маржой - облгазам). Кроме того, новым постановлением Минэнергоуля на «Нафтогаз» собираются оставить обеспечение голубым топливом одного из самых сложных секторов – теплокоммунэнерго. Именно для нужд тепловиков холдинг должен будет импортировать газ и закупать его на внутреннем рынке.

Но такие планы профильного ведомства не понравились не только Коболеву, но и Секретариату Энергетического сообщества. «В новом проекте постановления были изъяты все ссылки на открытие розничного рынка, а также предоставлены невероятные преференции существующим монопольным структурам через назначение им ставки прибыльности, которая превышает существующую в пять раз», - говорится в письме, подписанном еще в средине января 2018 года главой Секретариата Янезом Копачем.

По мнению Копача, продление механизма спецобязательств еще на три года нарушает правила Энергетического Сообщества, а установление маржи на уровне 10% для поставщиков газа совершенно необоснованно.

«Чрезмерная маржа поставщика в размере 10% вообще непонятна, она не основана на рыночных индикаторах или на каком-либо другом объективном критерии. Она ведет к получению чрезмерной компенсации (для «Нафтогаза» и облгаз-сбытов, – УНИАН)», - сообщается в документе.

В итоге, Копач рекомендовал отечественным властям разработать новый вариант постановления, предусмотрев в нем реальные шаги по реформированию рынка газа для населения.

Коболев «доиграется»

В атаке на «Нафтогаз» руководство Минэнергоугля не одиноко. Позиция и требования Андрея Коболева явно не по душе и многим провластным народным депутатам. К примеру, депутат от парламентской фракции «Блок Петра Порошенко», представитель Кабмина в Верховной Раде Вадим Денисенко у себя на странице в Facebook написал, что за попыткой «Нафтогаза» «содрать со всех украинцев 4 миллиарда долларов» стоит цель - добиться от правительства увеличения в финплане компании расходов на содержание центрального аппарата «Нафтогаза» до 2,2 млрд грн и повышения средней зарплаты сотрудников до 156 тыс грн.

«Можно много говорить о реформах, изменениях и европейских ценностях. Но, содрать с нас всех четыре миллиарда долларов, чтобы улучшить жизнь нескольким сотням работников центрального офиса «Нафтогаза» - явно негосударственная позиция», - резюмировал Денисенко.

С критикой «Нафтогаза» выступили также и некоторые эксперты, например, руководитель экспертной организации «Центр глобалистики «Стратегия ХХІ» Михаил Гончар. По его словам, требования холдинга выглядят как попытка вымогательства. Он считает, что действия компании могут быть нацелены на то, чтобы получить компенсацию или поднять тарифы на газ для населения.

«Эти ребята (менеджмент «Нафтогаза», - УНИАН) доиграются, что их уволят, поскольку их аппетиты стали безразмерными. Никто не приуменьшает их заслуг, но если подход «зарплату себе поднимаем и деньги с бюджета требуем» продолжится, то правительство предпримет радикальные шаги, и это будет пользоваться поддержкой в обществе», - отметил Гончар.

Не секрет, что желающих сместить Коболева и его команду - хоть отбавляй. Для этого в правительстве и в влиятельных бизнес-группах стараются использовать малейший повод. Требование о миллиардных суммах компенсации – лучшая возможность вновь поднять кадровый вопрос. Но, планам оппонентов «Нафтогаза» мешают несколько факторов – успешное реформирование компании, победа над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже, а также заступничество со стороны западных партнеров Украины.

Отпуская колкости в адрес «Нафтогаза», к большому сожалению, правительство пока так и не решилось осуществить реальные шаги для создания конкуренции на уровне бытового потребителя. По словам президента экспертной организации «Союз участников либерализации газового рынка» Олега Бакулина, Кабмин и профильные министерства уже давно должны были разработать порядок расчета компенсации.

«Правительство должно разработать порядок компенсации. Во-первых, это прямое требование закона «О рынке газа», а, во-вторых, если трейдер будет поставлять дорогой импортный газ, например, для нужд теплокоммунэнерго, то он должен четко знать - сколько и когда ему компенсируют за эти невыгодные поставки», - говорит Бакулин.

Эксперт также считает, что необходимо обеспечить доступ новых поставщиков к газу, который добывает «Укргазвыдобування» и ресурс которой является базовым для обеспечения нужд населения.

«Правительство должно разработать и внедрить законодательную базу, которая обеспечит не декларативный, а реальный доступ независимых трейдеров к ресурсу «Укргазвыдобування». В таком случае возможно возникновение рынка – то есть, присутствие других трейдеров, наряду с традиционными облгаз-сбытами», - отметил он и добавил, что без выполнения двух этих условий запустить рынок газа на уровне населения не удастся.

Для Украины ситуация, которая возникла вокруг многомиллиардных требований «Нафтогаза», вовсе не новая. И, как всегда, правительство не спешит взять на себя ответственность и самостоятельно предложить прозрачные и конкурентные правила игры. Наверное, это будет происходить до тех пор, пока внедрения рынка газа для населения не потребуют ключевые кредиторы Украины - МВФ и Всемирный банк.

Дмитрий Сидоров