Компания «Корсан» приобрела 18,3% акций «Укртатнафты»

ООО «Корсан» приобрело на аукционе 18,296% акций ЗАО «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ, Полтавская область), который состоялся сегодня в Кременчуге.

Как передает корреспондент УНИАН, к участию в аукционе была допущена только одна компания - ООО «Корсан».

В частности, компания «Корсан» приобрела пакет акций «Укртатнафты» в размере 18,3% за 2 млрд. 100 млн. грн., что выше от стартовой цены на 600 млн. грн. (стартовая цена составляла 1,5 млрд. грн.).

Как отметил лицетатор аукционной комиссии, начальник Управления акционерного капитала ЗАО «Укртатнафта» Игорь ЛЕЩЕНКО, уведомления о проведении аукциона были разосланы всем без исключения акционерам компании, и от всех акционеров были получены уведомления о получении данного сообщения.

По его словам, изначально для участия в аукционе были поданы две заявки: от основного акционера компании - НАК «Нафтогаз Украины» и от миноритарного акционера – ООО «Корсан».

Однако только одна компания ООО «Корсан» внесла задаток в размере 303 млн. 526,720 тыс. грн. и была допущена к участию в аукционе.

И.ЛЕЩЕНКО отметил, что НАК «Нафтогаз Украины» не внес задаток для участия в аукционе, и таким образом НАК «Нафтогаз Украины» отказалось от участия в аукционе.

При этом он отметил, что от НАК «Нафтогаз Украины» было получено письмо с уведомлением о невозможности внести задаток.

По его словам, НАК «Нафтогаз Украины» в своем письме аргументировал невозможность внесения задатка отсутствием в финансовом плане компании средств на приобретение акций.

Также И.ЛЕЩЕНКО напомнил, что аукцион был объявлен 2 июня, поскольку акции, которые не оплачены, необходимо в течение года реализовать среди акционеров закрытого общества.

По его словам, в закрытом акционером обществе, которым является «Укртатнафта», все без исключения акционеры имеют равные права на покупку акций.

Кроме того, он отметил, что имеется решение суда, которое обязывает правление «Укртатнафты» реализовать этот пакет акций.

Как сообщал УНИАН, Хозяйственный суд Полтавской области вынес решение, согласно которому ЗАО «Укртатнафта» обязана реализовать 18,296% акций своим акционерам.

Ранее данный пакет акций принадлежал американской компании SeaGroup Internacional и швейцарской компании AmRuz Trading.

Акции были выкуплены ими при создании СП в интересах соучредителей из Татарстана – компании «Татнефть» и правительства Республики Татарстан.

Однако в 2009 году Высший хозсуд Украины признал покупку ценных бумаг этими оффшорными компаниями неправомерной. Основанием для решения послужило то, что внесенные в счет оплаты векселя не были погашены компаниями в установленный законом срок.

Справка УНИАН. ЗАО «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ Полтавская область) было создано в 1994 году в соответствии с указом Президента Украины. Является крупнейшим в Украине нефтеперерабатывающим предприятием.

Крупнейшими акционерами ЗАО «Укртатанфта» являются НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Татнефть» (РФ).