В деле о "вышках Бойко" назвали первых фигурантов (видео)

В деле о закупке "вышек Бойко" новыми фигурантами стали глава наблюдательного совета одного из банков и соратник Януковича Сергей Арбузов.

Черноморнефтегаз закупил две газобурові установки за почти $400 млн, но заплатил за них ровно вдвое больше. Остальные деньги рассредоточена по офшорах на Белизе, Кипре, Литве, Латвии и тому подобное.

Читайте такжеПечерский суд арестовал украденные Россией "вышки Бойко"Это уголовное производство расследуется уже 7 лет. Последние годы дело путешествовало по подразделениям ГПУ и только сейчас появились первые реальные фигуранты, говорится в сюжеты ТСН.

Печерский суд решает задерживать ли банкира Наталью Игнатченко и ее помощника Антона Фролова. Эти судебные заседания анонсировал генпрокурор Юрий Луценко.

Также он объявил новое подозрение подельнику Януковича Сергею Арбузову. По версии следствия эти трое и являются организаторами преступной группировки по отмыванию средств. Тонкости запретил разглашать Луценко.

Сама Игнатченко связи с командой Януковича отрицает. Она была владельцем "Диапазон-максимум банка" через который, вероятно, шли деньги на закупку так называемых "вышек Бойко".

Все это происходило когда председателем НАК "Нафтогаз-Украина" был Евгений Бакулин. Сейчас он народный депутат Верховной Рады