Цены на нефть на мировых рынках понизились

Цены на нефть на мировых рынках в пятницу, 26 июня, понизились на фоне негативной статистики на американских биржах и сообщении о том, что в крупнейшей в Африке стране-производителе нефти Нигерии прекратится спецоперация против боевиков, сообщает агентство Рейтер.

Цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов упала на 0,86 доллара - до 68,92 доллара за баррель. На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость августовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil упала на 1,07 доллара - до 69,16 доллара за баррель. Президент Нигерии Умару Ярадуа в четверг предложил членам вооруженных группировок, действующих в дельте реки Нигер, до 4 октября сложить оружие в обмен на амнистию. В этот период правительственные войска прекратят спецоперацию, которую они ведут против боевиков уже около полутора месяцев.