На встрече в Брюсселе не будет переломных решений

Аналитик польского Центра восточных исследований (OSW) Анна ГУРСКА не ожидает от запланированной на 29 июня встречи экспертов Еврокомиссии, Украины, России и международных финансовых институтов «переломных» решений для предотвращения возможного газового кризиса.

Об этом она сказала собственному кореспонденту УНИАН в Польше.

Эксперт выразила мнение, что на этой встрече представители Еврокомиссии и финансовых институтов захотят получить информацию о реальном состоянии дел с газом в Украине.

«Надо сначала получить реальные даные... Тогда будут искать варианты (помощи Украине в расчетах за газ – УНИАН)», - сказала она.

Как отметила А.ГУРСКА, в первую очередь идет речь о том, сколько необходимо газа для поставок в условиях кризиса, сколько газа в подземных газовых хранилищах, какой возможен механизм расчетов.

«После того, как правильство (Украины) начало скрывать все больше даных, то релиз «Нафтогаза» о 20 млрд. газа в ПГХ, деликатно говоря, мало кого убеждает...», - заметила она.

Аналитик не исключила, что кредит на закупку газа может получить не «Нафтогаз Украины», а европейские компании, которые согласятся закупить необходимый для обеспечения бесперебойных поставок в осенне-зимний сезон, газ для хранения в украинских ПГХ.

«Думаю, что встреча 29 июня будет технической и политической подготовкой к какому-то решению», - сказала эксперт OSW.

В то же время она добавила, что любое решение будет «временным», потому что для реального улучшения ситуации на газовом рынке в Украине необходимо его реформировать, и в первую очередь - обеспечить условия для рентабельной работы «Нафтогаза Украины».

А.ГУРСКА заметила, что вряд ли накануне президентских выборов в Украине кто-то решится принимать такие непопулярные решения как повышение цен на газ.

«Нафтогаз» обречен на банкротство, если он покупает газ дороже, а продает дешевле», - считает польский эксперт.

Как сообщал УНИАН, 29 июня в Брюсселе пройдут консультации представителей НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпрома» с представителями Еврокомиссии и международных финансовых институтов.

В конце прошлой недели Евросоюз отказался выделить Украине 4 млрд. долларов кредита для расчетов за газ перед Россией.