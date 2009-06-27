Путин пригласил Shell в "Сахалин-3" и "Сахалин-4"

Премьер-министр России Владимир Путин высказался за участие англо-голландского концерна Royal Dutch-Shell в проектах "Сахалин-3"и "Сахалин-4", передает РИА Новости.

"Считаю вполне возможным продолжить сотрудничество с Shell и по другим участкам - "Сахалин-3"и "Сахалин-4", - сказал в субботу Путин на встрече с главным исполнительным директором концерна Йеруном Ван дер Виром.

По словам Путина, Shell много работает в направлении сжижения газа. "Речь идет об участках, более удаленных от берега, с большими глубинами, и здесь ваш опыт может быть востребован", - сказал Путин.