Gaz de France получит 9% в проекте Nord Stream

Немецкие партнеры "Газпрома" готовы отдать Gaz de France долю в проекте Nord Stream. Об этом по окончании годового собрания акционеров заявил заместитель председателя правления компании Александр Медведев, сообщает "Немецкая волна".

По словам зампредседателя концерна "Газпром" Александра Медведева, немецкие партнеры отдают долю участия в проекте газопровода "Северный поток" французской компании Gaz de France. "Мы провели переговоры с немецкими партнерами по разделению долей. Немецкие акционеры согласны", - заявил он на пресс-конференции, состоявшейся вечером 26 июня в Москве.

Предполагается, что доля участия Gaz de France будет такой же, как у нидерландской компании Gasunie, которой принадлежит 9 процентов.

Между тем, как сообщалось ранее, на пути реализации проекта возникло очередное препятствие. Швеция продлила срок рассмотрения проектных документов по строительству "Северного потока" до конца августа 2009 года. По данным немецкого информационного агентства dpa, в обосновании решения указывается, что консорциум Nord Stream вновь представил неполную документацию.

Сомнения чиновников, по информации газеты Financial Times Deutschland, связаны с вопросами безопасности судоходства в связи с наличием в регионе оставшихся со времен Второй мировой войны морских мин. Кроме того, шведы опасаются, что газопровод ограничит возможность использования ветряных электростанций у берегов Швеции, отмечает газета.

Напомним, что российскому ОАО "Газпром" принадлежит 51 процент капитала совместного предприятия, немецкие BASF/Wintershall и E.ON Ruhrgas имеют равные доли - по 20 процентов. Во владении нидерландкой компании N.V. Nederlandse Gasunie находятся 9 процентов активов "Северного потока".

Первую нитку газопровода протяженностью около 1220 километров с пропускной способностью около 27,5 миллиардов кубометров в год планируется ввести в эксплуатацию в 2011 году. На втором этапе проекта параллельная нитка удвоит пропускную способность газопровода до 55 миллиардов кубометров в год.