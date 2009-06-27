Shell согласился на "Сахалин-3" и "Сахалин-4"

Англо-голландский концерн Royal Dutch Shell готов участвовать в проектах "Сахалин-3"и "Сахалин-4" и рассчитывает на выдачу лицензий в ближайшее время, сообщил в субботу главный исполнительный директор концерна Йерун Ван дер Вир.

"Ситуация с лицензиями на этом участке в ближайшее время, по нашим данным, будет решена, и мы готовы работать", - цитирует его слова на встрече с премьер-министром РФ Владимиром Путиным РИА Новости.

Он отметил, что концерн готов приступить к работе в самые короткие сроки, добавив, что сейчас для этого удачный момент, в частности, из-за низких цен на стройматериалы.

Концерн Shell является одним из крупнейших покупателей российской нефти. Он участвует в разработке месторождений в рамках проекта "Сахалин-2", Салымской группы нефтяных месторождений в Ханты-Мансийском округе. Кроме того, Shell является участником "Каспийского трубопроводного консорциума". Также представители концерна неоднократно заявляли о намерении активизировать контакты с "Газпромом" по проекту "Сахалин-3". На долю Shell приходился 20% российского импорта моторных масел, а в Санкт-Петербурге и Москве действует сеть автозаправочных станций этого концерна.

В настоящее время на долю Shell приходится около 2,5% мирового производства нефти и 3% природного газа. Запасы углеводородного сырья оцениваются в 1,49 миллиарда тонн нефтяного эквивалента. В 2008 году общие доходы концерна достигли 458,4 миллиарда долларов, а валовая прибыль возросла до 62,7 миллиарда долларов. Рыночная капитализация Shell на начало 2009 года составила 282,4 миллиарда долларов.