Минэнергоугля снизило прогноз по экспорту электроэнергии в Молдову

Также прогнозируется увеличение производства электроэнергии на ТЭЦ.

Министерство энергетики и угольной промышленности прогнозирует в феврале по сравнению с ранее утвержденным прогнозом сокращение экспорта электроэнергии в Молдову на 33% - до 60 миллионов кВт-ч, а также снижение производства электроэнергии на АЭС на 0,4% - до 7,165 миллиарда кВт-ч.

Читайте такжеВ условиях дефицита угля атомщики установили 13-летный рекорд по производству электроэнергии

Об этом говорится в опубликованном на сайте ведомства Прогнозном балансе электроэнергии на февраль 2018 года.

Согласно документу, предполагается, что производство электроэнергии на теплоэлектроцентралях вырастет на 0,7% - до 1,487 миллиарда кВт-ч.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году Украина увеличила экспорт электроэнергии по сравнению с 2016 годом на 28,6% - до 5,166 миллиарда кВт-ч. В частности, в Молдову было продано 1,1 миллиарда кВт-ч (22% от общего показателя). Прогноз экспорта в эту страну на 2018 год составляет 1,055 миллиарда кВт-ч.