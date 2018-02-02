Луценко сообщил о планах продать "вышки Бойко", которые находятся в аннексированном Крыму

Такие прецеденты в международной судебной и арбитражной практике есть, заявил генпрокурор.

Национальное агентство Украины по вопросам обнаружения, поиска и управления активами, которые были получены коррупционным путем, по решению суда получило в свое распоряжение самоподъёмные буровые платформы, которые принадлежали государственной газодобывающей компании «Черномонефтегаз» (известные как «вышки Бойко») и планирует в будущем продать эти вышки новому, добросовестному покупателю.

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Об этом на пресс-конференции заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

«У нас есть решение суда о наложении ареста и передаче Агентству конфискованных активов двух буровых установок. Конечно же, они сейчас находятся на территории временно оккупированного Крыма, но это не помешает юридически продать их какому-либо желающему субъекту, который потом может начать процесс их возвращения в свою собственность или взыскания денег с оккупационной власти РФ. Такие прецеденты в международной судебной и арбитражной практике есть, и мы пойдем этим путем», - сказал Луценко.

По его словам, сумма реализации этих вышек не будет такая высокая, как в случае продажи подобного неарестованного имущества.

Как сообщал УНИАН, в середине декабря 2015 года буровые установки "Петр Годованец" и "Украина", принадлежащие экспроприированной Россией компании "Черноморнефтегаз", были незаконно перемещены с Одесского газового месторождения (северо-западная часть шельфа Черного моря) ближе к оккупированному Россией Крыму. В конце декабря того же года Печерский райсуд Киева наложил арест на данные установки в рамках уголовного производства, которое с 2014 года ведет Генпрокуратура.

Это следствие ведется по факту возможного завладения должностными лицами "Черноморнефтегаза" государственными средствами в сумме 400 млн долл. в ходе закупки по завышенной стоимости вышек для добычи нефти и газа на шельфе Черного моря.

По данным следствия, в 2011 году при проведении закупок самоподнимающихся плавучих буровых установок менеджерами «Черноморнефтегаза», «Нафтогаза» были допущены грубые нарушения тендерных процедур. "Черноморнефтегаз" приобрел две буровые платформы за 400 и 398 млн долл., тогда как их рыночная стоимость, по данным ГПУ, составляла 210 и 179 млн долл. соответственно. Закупленные буровые называют "вышками Бойко" в честь тогдашнего министра энергетики и угольной промышленности Юрия Бойко.

Справка УНИАН. «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нафтогаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей. После оккупации Крыма Россией в марте 2014 года компания потеряла контроль над большинством своих активов.