Дело о "вышках Бойко": на международных счетах замораживают $144 миллиона

По данным следствия, эти деньги были расхищены от покупки только одной буровой установки.

Генеральная прокуратура сотрудничает с международными правоохранительными органами и замораживает 144 млн долл. на иностранных банковских счетах в рамках расследования дела о разворовывании в 2011 году государственных средств через закупку по завышенной стоимости компанией «Черноморнефтегаз» двух буровых платформ, известных как «вышки Бойко».

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Об этом во время пресс-конференции сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

«Мы получили информацию и через международную систему финансового мониторинга выполняем замораживание и анализ движения денег на счетах, на которые поступили разворованные средства в сумме около 144 миллионов долларов», - сказал он, добавив, что эти деньги были получены от покупки первой буровой платформы.

По его словам, анализ движениях этих денег в иностранных банках может вывести следствие на других подозреваемых, кроме уже известных: экс-президента Виктора Януковича, экс-главы НБУ Сергея Арбузова, экс-главы «Нафтогаза Украины» Евгения Бакулина, экс-заместителя главы «Нафтогаза» Евгения Корнийчука, бывшего главы «Черноморнефтегаза» Василия Ясюка, главы наблюдательного совета «Вернум Банка» Натальи Игнатенко, ее помощника Андрея Фролова и др.

Луценко также указал, что из упомянутой суммы 95 млн долл. получили Янукович и Арбузов, 25 млн долл. – были перечислены дочери Бакулина Светлане Бакулиной, 15 млн долл. получил глава компании-поставщика буровых установок Rigas Kugu Buvetava Василий Мельник. Еще 2 млн долл. получил Корнийчук, 3 млн долл. – Ясюк и 4 млн долл. – Игнатенко.

По словам генпрокурора, эта преступная организация планировала закупить по завышенной стоимости для «Черноморнефтегаза» не две, а семь буровых установок.

Как сообщал УНИАН, сегодня Луценко заявил, что Корнийчук объявлен в розыск, а на Бакулина он на следующей неделе подаст представление в парламент, поскольку последний является народным депутатом и его нет в Украине.

Справка УНИАН. Начиная с 2014 года, Генпрокуратура ведет следствие по факту возможного завладения должностными лицами "Черноморнефтегаза" государственными средствами в сумме 400 млн долл. в ходе закупки по завышенной стоимости вышек для добычи нефти и газа на шельфе Черного моря.

По данным следствия, в 2011 году при проведении закупок самоподнимающихся плавучих буровых установок менеджерами «Черноморнефтегаза», «Нафтогаза» были допущены грубые нарушения тендерных процедур. "Черноморнефтегаз" приобрел две буровые платформы за 400 и 398 млн долл., тогда как их рыночная стоимость, по данным ГПУ, составляла 210 и 179 млн долл. соответственно. Закупленные буровые называют "вышками Бойко" в честь тогдашнего министра энергетики и угольной промышленности Юрия Бойко (нынешнего главы парламентской фракции «Оппозиционный блок»).

В рамках уголовного дела в декабре 2015 года эти вышки были арестованы решением Печерского райсуда Киева, но на сегодня они находятся под контролем властей РФ, которые аннексировали еще весной 2014 года полуостров Крым.