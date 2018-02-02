При переходе на RAB-регулирование тарифы на электроэнергию в Украине останутся самыми низкими в Европе, - Дмитрий Вовк

Глава НКРЭКУ отметил, что «на сегодняшний день тариф для конечных потребителей в Украине являются самым низким, как для населения, так и для промышленности».

Даже со стимулирующим тарифообразованием тарифы на электроэнергию в Украине останутся самыми низкими для всех стран Европы. Об этом заявил глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк, комментируя дискуссию о том, что введение в Украине RAB-регулирования приведет к росту тарифов для потребителей,

Вовк отметил, что «на сегодняшний день тариф для конечных потребителей в Украине являются самым низким, как для населения, так и для промышленности», и что естественный рост тарифов должен быть направлен на рост инвестиций для модернизации сетей.

Более того, по словам главы НКРЭКУ, уже после первого года введения RAB-регулирования «тарифы для облэнерго будут снижаться, поскольку там заложена индексация на уровень инфляции минус коэффициент эффективности». Дмитрий Вовк отметил капиталоемкость и длительность процесса модернизации компаний, в результате которого «действительно, возможно снижение операционных затрат».

Комментируя возможность повышения ставки RAB-регулирования в контексте повышения учетной ставки Нацбанка до 16%, глава НКРЭКУ отметил: «Наша позиция последовательная, мы считаем, что должна применяться средневзвешенная стоимость капитала, так называемая WACC. Если стоимость капитала в стране растет, комиссия должна учитывать, но это должно быть не ежедневно, а с определенной ритмичностью».

По словам Д. Вовка, в Европе практикуется пересмотр ставок раз в 2-3 года, иногда даже раз в 5 лет. «Так как нами уже была установлена ставка, в ближайшее время, если не будет никаких драматических событий на рынке, мы пересматривать ее не будем», - сказал он.

Нормативная база Украины в этом вопросе, по словам главы НКРЭКУ, полностью соответствует европейским стандартам, учитывает передовой опыт и его соответствие лучшим принципам, что подтверждено консультантами американской консалтинговой компании IHS Energy под руководством экс-посла США в Украине Карлоса Паскуаля, а также другими отчетами европейских регуляторов.

Напомним, НКРЭКУ подготовила нормативную базу для перевода энергокомпаний на RAB-регулирование в июле 2017 года. В январе 2018 года постановление было опубликовано, что открывает возможность для перехода облэнерго на эту систему.

Стимулирующее регулирование – это механизм тарифообразования на основе долгосрочного регулирования тарифов (3,5 или 8 лет). Данный метод направлен на привлечение инвестиций для строительства и модернизации инфраструктуры сетей, передающих энергоноситель (электроэнергия, тепловая энергия и т. д.), и стимулирования эффективности затрат распределяющих (поставляющих) компаний.

В середине 1990-х годов на RAB-регулирование перешло большинство стран Западной Европы, Канада, США, Австралия. Европейский Союз в 2002 году обязал страны Восточной Европы применять RAB при установлении тарифов для монополий, и на RAB-регулирование перешли Чехия, Словакия, Венгрия, Польша, Румыния, Болгария и ряд других государств.