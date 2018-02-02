Кабмин договаривается с МВФ о стоимости газа: Гройсман обещает украинцам "справедливую" цену

Премьер-министр выступает за устранение любых коррупционных проявлений в формировании цены на газ. Он отметил, что правительство должно обеспечить систему защиты людей от возможного роста цены на газ.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выступает за справедливое формирование цен на газ в стране, которое не допускает никаких коррупционных проявлений в этой сфере.

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Об этом он заявил журналистам в ходе брифинга.

«Есть вопрос, чтобы выравнять цену коммерческого газ и газа для населения, и мы работаем с МВФ. Я с некоторыми вопросами не согласен, я считаю, что должно быть справедливое формирование цены в Украине, и мы должны так построить цену, чтобы не было никаких коррупционных проявлений», - сказал премьер.

Гройсман отметил, что окончательная цена должна быть справедлива, и правительство должно обеспечить систему защиты людей от возможного роста цены на газ.

Как сообщал УНИАН, по словам президента Петра Порошенко, правительство Украины готово урегулировать цену на газ в соответствии с требованиями Международного валютного фонда, предусматривающими установление цены "голубого топлива" на уровне себестоимости и затрат на транспортировку.

Установление рыночной цены на газ является обязательным условием продолжения сотрудничества Украины и МВФ.

24 января Порошенко и директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард по результатам встречи на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария) заявили о согласовании мер по завершению четвертого пересмотра программы сотрудничества и выделению стране пятого транша.